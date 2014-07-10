СМИ: Российские компании "присоединили" Крым к Краснодару

Об этом пишет журнал "Новое Время" в статье "Полунаш полуостров".

Вследствие оккупации для бюджетников и пенсионеров выплаты возросли почти в два раза в переводе на украинские деньги. Например, зарплата врача составляет 5,2-5,8 тысяч гривен - почти в два раза больше, чем в Украине. Впрочем, это повышение в значительной степени нивелируется постоянным ростом цен на продукты.

В то же время, доходы крымских предпринимателей и работников частных компаний не выросли. Они считают себя проигравшими из-за оккупации.

По оценкам бывшего министра курортов и туризма Крыма Александра Лиева, вместе с переселенцами из Донбасса и прибывшими российскими чиновниками в Крым приехали около 350-400 тысяч человек. В 2013 году количество туристов достигало 6 миллионов. Но провал курортного сезона - это только часть всех проблем бизнеса.

Читайте такжеВ Крыму продолжается безлюдный туристический сезон

Частный предприниматель Алексей Докшин рассказывает, что за четыре месяца оккупации в Крыму не появилось серьезного русского бизнеса. Зашедшие в Крым немногие российские банки занимают места в четвертой сотне общероссийского рейтинга и для операций на полуострове идут на подмену печати: ставят печать краснодарского отделения. Кредиты новые банки не выдают из-за высоких рисков.

О превращении Крыма в серую зону свидетельствуют дебюты больших российских компаний. Оператор мобильной связи МТС в начале оккупации продавал свои карточки без логотипа. Сейчас логотип уже появился, но регионом распространения, как значится на упаковке, является Краснодарский край.

Точно также выглядит ситуация с продажей автомобилей. Ввоз иномарок в Крым официально прекращен, но автосалоны продолжают продавать машины, оформляя их как купленные в Краснодаре.

Читайте такжеВ Крыму потратят 52 миллиона рублей, чтобы избавиться от украиноязычных дорожных знаков

Настоящие сложности оккупация принесла фермерам. Деньги от сельского хозяйства составляли значительную часть дохода полуострова. Вырощенные в крымской степи зерновые продавались преимущественно в порты Николаева.

"Раньше к нам приезжали трейдеры и полностью все скупали, - говорит Владимир, живущий в Раздольненском районе. - А теперь никого и нет. Приезжали ребята из Краснодара и предлагали продать зерно по 40 коп. за центнер, но это очень мало и не окупает расходов".

Расходы же существенно выросли: цена уборки гектара увеличилась с 250 грн до 400 грн, а земельный налог - с 240 грн до 760 грн за пай. В связи с новым положением дел, Владимир собирается переезжать на материк.