Миссия МВФ продолжит работу в Украине до конца недели

11:27, 10 июля 2014
Финансы
0
обновлено

Конструктивный диалог между делегацией МВФ и членами украинского правительства продолжается.

REUTERS

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда продолжит работу в Киеве до конца недели, говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на сайте министерства. 

Читайте такжеУкраина выполнила условия МВФ и рассчитывает на второй транш - Яценюк

«Миссия Международного валютного фонда в Украине во главе с Николаем Георгиевым будет работать в Киеве до конца недели. Конструктивный диалог между делегацией МВФ и членами украинского правительства продолжается», - отмечают в Минфине.

Читайте такжеУкраина в ожидании новых денег от МВФ

Нынешняя миссия является оценочной и ее задача – подготовить и представить доклад о ходе реформ в Украине на рассмотрение Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце июля. Во время заседания будет решен вопрос относительно предоставления Украине второго транша кредита в объеме порядка 1,5 млрд долл., выделяемого в рамках выполнения двухлетней программы кредитования украинской экономики со стороны МВФ. Программа была одобрена в конце апреля, общий объем кредитования - 17 млрд долл. Первый транш кредита в объеме порядка 3,2 млрд долл. был предоставлен нашей стране в мае. 

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая на заседании правительства 9 июля, подчеркивал, что Украина выполнила все текущие требования, поставленные Фондом в части проведения экономических преобразований, и потому переговоры относительно предоставления второго транша с высокой вероятностью будут успешными. 

Кроме того, опрошенные УНИАН эксперты также отмечали, что Украина имеет высокие шансы получить второй транш кредита МВФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter