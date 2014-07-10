Миссия МВФ продолжит работу в Украине до конца недели

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда продолжит работу в Киеве до конца недели, говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на сайте министерства.

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«Миссия Международного валютного фонда в Украине во главе с Николаем Георгиевым будет работать в Киеве до конца недели. Конструктивный диалог между делегацией МВФ и членами украинского правительства продолжается», - отмечают в Минфине.

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Нынешняя миссия является оценочной и ее задача – подготовить и представить доклад о ходе реформ в Украине на рассмотрение Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце июля. Во время заседания будет решен вопрос относительно предоставления Украине второго транша кредита в объеме порядка 1,5 млрд долл., выделяемого в рамках выполнения двухлетней программы кредитования украинской экономики со стороны МВФ. Программа была одобрена в конце апреля, общий объем кредитования - 17 млрд долл. Первый транш кредита в объеме порядка 3,2 млрд долл. был предоставлен нашей стране в мае.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая на заседании правительства 9 июля, подчеркивал, что Украина выполнила все текущие требования, поставленные Фондом в части проведения экономических преобразований, и потому переговоры относительно предоставления второго транша с высокой вероятностью будут успешными.

Кроме того, опрошенные УНИАН эксперты также отмечали, что Украина имеет высокие шансы получить второй транш кредита МВФ.