Премьер пригрозил главе Фискальной службы увольнением за «налоговые ямы»

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пригрозил главе Государственной фискальной службы Игорю Билоусу увольнением в случае, если до 1 сентября в Украине не будут полностью ликвидированы так называемые «налоговые ямы», позволяющие уходить от уплаты налогов и отмывать средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в ходе работы Третьего всеукраинского аграрного форума.

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«Налоговые ямы остались. Они на 2 месяца притихли, потом снова НДС стали отмывать. Я ему (Билоусу – главе Государственной фискальной службы - УНИАН) вчера на заседании правительства дал срок до 1 сентября. Или нет налоговых ям, или - яма руководителю Государственной финансовой службы», - сказал Яценюк.