Ставку единого соцвзноса могут уменьшить до 15%

Государственная фискальная служба выступает с инициативой уменьшения ставки единого социального взноса до 15% с существующего среднего показателя 37%, а также ввести уголовную ответственность за его неуплату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Госфсикальной службы Игорь Билоус.

"Это меньше 15%. Наша главная задача: перекрыть заработные платы в конвертах, так как 80% бизнеса используют зарплату в конвертах. Мы предлагаем внедрить принцип "кнута и пряника". Мы хотим ввести реальную уголовную ответственность за то, что не будет выполнена даже такая льготная ставка. Просто будем наказывать людей", - сказал Билоус.

По его словам, инициатива может быть рассмотрена и принята в течение двух месяцев.

"Если мы будем двигаться быстро, то я считаю, что это вообще можно сделать в течение двух месяцев", - отметил глава службы.

Он добавил, что инициатива уже находится на рассмотрение профильных министерств.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба создана на базе Министерства доходов и сборов и подчиняется Министерству финансов. Главой службы назначен Игорь Билоус, его первым заместителем, который курирует налоговую милицию, Владимир Хоменко, а заместителей, курирующим таможенную политику, Анатолий Макаренко.

Справка УНИАН. Ставка ЕСВ в Украине колеблется, однако по общему правилу составляет порядка 37% от фонда оплаты труда.