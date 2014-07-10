Украинцы с начала года забрали из банков четверть валютных депозитов

Общий объем депозитов в украинских банках в июне в национальной валюте вырос на 0,1%, до 377,9 млрд грн, в иностранной валюте - снизился на 4%, до 23,3 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Общий объем депозитов в национальной валюте в июне вырос на 0,1% (с начала года – снизился на 10,5%) - до 377,9 млрд грн… Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в июне снизился на 4% (с начала года - на 24,5%) - до 23,3 млрд долл. США», - говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что в июне зафиксирован рост вкладов физических лиц в национальной валюте впервые с начала года. В частности, объем депозитов физлиц в нацвалюте в июне вырос на 3,3% (с начала года – снизился на 12,6%) - до 221,6 млрд грн, в то время как гривневые депозиты юрлиц за месяц снизились на 4% (с начала года - на 7,4%) - до 156,3 млрд грн.

Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) физлиц снизился на 4,6% (с начала года - на 26,2%) - до 17,0 млрд долл., юрлиц - на 2,1% (с начала года - на 19,4%) - до 6,3 млрд долл.

Средневзвешенная ставка по депозитам в национальной валюте в июне выросла до 12,96% годовых с 12,77% в мае, в иностранной - до 6,97% с 6,67%.

В течение июня остатки по кредитам в национальной валюте снизились на 2,6% (с начала года - на 7,4%) - до 552,7 млрд грн, в том числе юрлиц - на 2,8% (с начала года - на 7,9%) - до 437,4 млрд грн, физлиц - на 1,5% (с начала года - на 5,3%) - до 115,3 млрд грн.

Остатки по кредитам в иностранной валюте снизились в долларовом эквиваленте на 3,3% (с начала года - на 7,2%) - до 35,8 млрд долл. В том числе, физлиц - на 5,7% (с начала года - на 13,9%) - до 7,2 млрд долл., юрлиц - на 2,7% (с начала года - на 5,3%) - до 28,6 млрд долл.

Ставки по кредитам физическим и юридическим лицам в национальной валюте в июне снизились до 16,94% с 17,66%, в то время как в иностранной валюте - выросли до 8,71% с 8,53% в мае.

Напомним, что в начале июля глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила, что депозиты физлиц в украинских банках в июне вернулись к росту после непрерывного падения с начала года. По информации НБУ, рост остатков средств физлиц на счетах банков в пределах 2-5% зафиксирован в большинстве областей Украины. В Херсонской, Кировоградской, Закарпатской и Житомирской областях средства физлиц росли опережающими темпами - на 9,0%, 6,0%, 5,5% и 5,2%, соответственно. В то же время, в Автономной республике Крым и в восточных областях, где продолжаются боевые действия, наблюдался отток депозитов.

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Как сообщал УНИАН, отток депозитов в украинских банках в мае ускорился. В частности, объем депозитов по сравнению с апрелем снизился на 0,7% - до 376,7 млрд грн в национальной валюте и на 5%, до 24,2 млрд долл., в иностранной валюте.