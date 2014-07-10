Гривня укрепилась до 11,75 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись скотировками 11,7000/11,8300, к 12:00 сузился спрэд 11,7000/11,7600. К закрытию торгов ценовые уровни понизились 11,6500/11,7500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3455/0,3494, к 12:00 цены снизились 0,3437/0,3459. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3430/0,3452. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,0040 (-0.0835).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3600/1,3650. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 15,9505/16,1305, к 12:00 цены ушли вниз 15,9500/16,0355. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 15,8480/15,9880.