Цена золота достигла 3-месячного максимума из-за финансовых проблем в Португалии

16:12, 10 июля 2014
Финансы
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Фьючерс на золото ближайшей поставки на COMEX подорожал до 1344 доллара за унцию.

Цена золота растет на фоне ситуации в Португалии / Фото УНИАН

На мировых торгах в четверг, 10 июля, цены на золота растут на фоне проблем у крупнейшего банка Португалии Banco Espirito Santo, который пропустил платеж по облигациям и, как пишет португальская пресса, может обратиться за помощью к правительству, чтобы избежать банкротства, передает ПРАЙМ.

Так, фьючерс на золото ближайшей поставки на Нью-Йоркской бирже COMEX подорожал на 1,5% - до 1344 доллара за унцию. Это - максимальное значение цены с конца марта. 

Максимум года цены на золото зафиксирован 16 марта на уровне 1392,6 доллара за унцию. 

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