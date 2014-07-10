Цена золота достигла 3-месячного максимума из-за финансовых проблем в Португалии

На мировых торгах в четверг, 10 июля, цены на золота растут на фоне проблем у крупнейшего банка Португалии Banco Espirito Santo, который пропустил платеж по облигациям и, как пишет португальская пресса, может обратиться за помощью к правительству, чтобы избежать банкротства, передает ПРАЙМ.

Так, фьючерс на золото ближайшей поставки на Нью-Йоркской бирже COMEX подорожал на 1,5% - до 1344 доллара за унцию. Это - максимальное значение цены с конца марта.

Максимум года цены на золото зафиксирован 16 марта на уровне 1392,6 доллара за унцию.