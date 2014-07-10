Налоговики за полгода собрали в бюджет 75,8 млрд гривень

Государственная фискальная служба Украины, реорганизованная из Министерства доходов и сборов, за шесть месяцев 2014 года собрала в государственный бюджет 75,8 млрд грн налогов и сборов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 1% и практически полностью соответствует поставленным Министерством финансов задачам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава фискальной службы Игорь Билоус.

"Мы - Государственная фискальная служба. Несмотря на период без власти в налоговой службе, в марте - на потерю Крыма, дальше - действия террористов в Донецкой и Луганской областях, мы собрали 75,8 млрд грн, что составляет 101% по сравнению с 2013 годом. В целом мы выполнили задачи, поставленные Минфином на 99%", - сказал Билоус.

По словам главы ведомства, в июле фискальная служба обеспечила поступления в бюджет в объеме 22,3 млрд грн, что на 3,3% меньше, чем в июле 2013 года. В том числе, в июле НДС составило 6,2 млрд грн с произведенных товаров, что составляет 70% от запланированных на месяц показателей и 7,8 млрд грн - НДС с ввезенных товаров, что составляет 88% от запланированных показателей. Также, по его словам, в июле налог на прибыль составил 2,2 млрд грн, что на 12% меньше запланированного показателя, а акцизный налог составил 2,4 млрд грн, что больше запланированного показателя на 10%.

"Позитивно то, что на таможне собрали 8,7 млрд грн, это на 9,8% больше, чем в июне прошлого года", - отметил Билоус.

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При этом он отметил, что в июле бюджет существенно потерял из-за военной ситуации на востоке Украины.

"Если в мае мы потеряли 420 млн грн, то в июне эта цифра составила 630 млн грн", - сказал Билоус.

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