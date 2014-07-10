Предпринимателям с востока спишут безнадежные налоговые долги

Государственной фискальной службы Игорь Билоус сообщил, что налогоплательщики из Донецкой и Луганской областей в связи с военной ситуацией в регионах могут подать заявку на списание безнадежного налогового долга без штрафных санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава Фискальной службы.

"Мы также понимаем, что у людей пострадал бизнес: у них забрали автомобили, помещения, спалили производство, заблокировали дороги, подорвали железнодорожные пути. Потому налогоплательщики на этих территориях также могут обратиться с заявлением о списании безнадежного налогового долга без начисления штрафных санкций. Другими словами, события, которые происходили в регионе, - это форс-мажор, и мы будем трактовать обращения налогоплательщиков именно в этом ключе", - сказал Билоус.

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Как сообщал УНИАН, налоговая ранее отсрочила до 30 июля подачу отчетности за май для предпринимателей восточного региона, где продолжается активная фаза антитеррористической операции.

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