Фискальная служба временно обслуживает донецких предпринимателей в Мариуполе

В связи с проведением антитеррористической операции на востоке Украины, с 8 июля налогоплательщики из Донецка временно будут обслуживаться в Мариупольской налоговой инспекции, а предприниматели из Луганска и Луганской области – в налоговой инспекции в Жовтневом районе Луганска.

Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, соответствующее решение подкреплено приказом Министерства доходов и сборов, которое реорганизовано в фискальную службу.

«На такие меры нас вынуждает необходимость сохранения жизни и здоровья наших работников. Я уверен, что при смене места обслуживания налогоплательщики не испытывают никаких неудобств и уровень сервиса для них не ухудшится », - цитирует пресс-служба главу Государственной фискальной службы Игоря Билоуса.

В службе отметили, что такая ситуация с обслуживанием будет до тех пор, пока обстановка в регионе не перестанет нести угрозу для жизни работников ведомства. На этот период работникам территориальных органов, которые не будут обслуживать налогоплательщиков, разрешено не находиться по основному месту работы с сохранением в пределах сметы среднего заработка. Они будут привлекаться к работе исключительно в случае крайней необходимости и при условии обеспечения безопасных условий работы. В то же время, руководство этих территориальных органов обязано принять все возможные меры для сохранения государственного имущества, находящегося в их управлении.

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Как сообщал УНИАН, налоговая отсрочила до 30 июля подачу отчетности за май для предпринимателей восточного региона, где продолжается активная фаза антитеррористической операции. Также налогоплательщики из Донецкой и Луганской областей в связи с военной ситуацией в регионах могут подать заявку на списание безнадежного налогового долга без штрафных санкций.