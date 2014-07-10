У Шереметы подготовили проект налоговой реформы

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках подготовки реформы налогового законодательства предложило правительству в качестве базовой концепции реформ сокращение количества налогов до восьми, а также снижение ставок ряда налогов, в том числе налога на добавленную стоимость – до 17%.

Об этом говорится в проекте концепции налоговой реформы, обнародованном на сайте Минэкономразвития.

Согласно предложенной концепции, в Украине следует оставить в качестве базовых такие налоги: на прибыль, на добавленную стоимость, акцизный налог, ресурсный налог, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, фиксированный сельскохозяйственный налог и единый налог, который платят предприниматели по упрощенной системе налогообложения.

Все остальные налоги, включая туристический сбор, экологический налог, плату за пользование землей и водой, специальные надбавки и сборы, государственные пошлины, предлагается упразднить как неэффективные.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает реформировать налог на добавленную стоимость, а именно – ввести дифференцированную ставку 7% и 17% вместо действующей сейчас единой ставки в 20%. Ставку НДС в 7% предлагается применять к субъектам предпринимательства, занятым в сфере производства, добычи полезных ископаемых и в оптовой торговле. Ставка в 17% предполагается для предприятий розничной торговли. Кроме того, Минэкономразвития предлагает ввести практику НДС-счетов для проведения расчетов с бюджетом.

Как отмечается, предложенные инициативы позволят сделать процесс бюджетных расчетов прозрачным, снизить цены в среднем на 2,5%, увеличить оборотные средства добывающих предприятий в среднем на 12% и дополнительно обеспечить порядка 70 млрд грн бюджетных поступлений за счет ликвидации теневых схем.

В части реформирования единого социального взноса (ЕВС) на общеобязательное социальное страхование предложено снизить ставку ЕСВ до 18%. Также Минэкономразвития предлагает организовать единый Фонд социальный защиты вместо существующих сегодня нескольких фондов.

«Реформа предполагает гармонизацию бухгалтерского и налогового учета, что, в свою очередь, ведет к подготовке отчетности на основе международных стандартов, определению объекта налога на прибыль на основе данных отчетности, использованию финансового мониторинга по европейскому образцу», - говорится в концепции.

Одновременно Минэкономразвития конкретизировало понимание партнерских отношений между бизнесом и налоговыми органами. Как отмечается в концепции налоговой реформы, речь идет о введении персональной ответственности чиновников, обеспечении права налогоплательщика на выбор порядка проверок – контролирующими органами или аудиторской компанией, а также о сокращении количества проверок и проведении налоговой амнистии.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до восьми. По словам главы правительства, выполнение этой задачи даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налогов, искоренить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать в прозрачных и понятных условиях.

Концепцию налоговой реформы также разрабатывает Министерство финансов Украины. Для этого в Минфине в апреле текущего года были созданы 9 рабочих групп, которые в дальнейшем должны внести свои предложения относительно новой редакции Налогового кодекса.