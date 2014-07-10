Объем налоговых переплат в июне сократился на 1,5 млрд гривень

Объем переплат по налогам в июне сократился на 1,5 млрд грн, что стало возможным за счет детенизации экономики и уменьшения давления на предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

"Мы обязались постепенно сократить объем переплат. В июне объем переплат сократился на 1,5 млрд грн. Кто бы что ни говорил", - сказал Билоус.

Глава службы отметил, что такой показатель был достигнут за счет детенизации бюджета.

"Наш главный резерв для пополнения бюджета - это детенизация. Потому что сегодня собирать больше налогов с тех добросовестных плательщиков, которые и так платят, невозможно. Возможно только привлечь их из тех источников, которые были нам недоступны", - сказал глава налоговой.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба создана на базе Министерства доходов и сборов. Подчиняется Министерству финансов. Главой службы назначен Игорь Билоус, его первым заместителем, который курирует налоговую милицию, Владимир Хоменко, а заместителем, курирующим таможеннную политику, Анатолий Макаренко.

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Билоус неоднократно заявлял о намерении максимально уменьшить давление на бизнес и сделать условия ведения предпринимательской деятельности более комфортными.