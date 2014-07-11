Правительство России признало, что расширение санкций ощутимо ударит по ВВП

Об этом сообщает российская Gazeta.ru со ссылкой на доклад Минфина РФ об основных направлениях бюджетной политики на 2015-2017 годы.

В ведомстве отметили, что эскалация напряженности вокруг Украины может понизить прирост ВВП до 0,2–0,3% уже в 2014 году. Отмечатеся, что в краткосрочном и среднесрочном периодах у России достаточно резервов для компенсации большей части возможных экономических потерь.

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При этом "в более длительной перспективе санкции могут оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий и сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, инвестиций и передовых практик".

Стоит отметить, что при составлении своего прогноза Минфин РФ использовал сценарий, предполагающий отсутствие масштабных экономических санкций.

Соответсвенно, можно предположить, введение третьей фазы санкций, может оказать больший негативный эффет на российскую экономику, чем прогнозирут в российском правительстве.