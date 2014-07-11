Bank of China подозревают в отмывании денег

09:32, 11 июля 2014
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Народный банк Китая проверяет информацию

Bank of China подозревают в отмывании денег / uk.wikipedia.org

Народный банк Китая проверяет сведения местных СМИ о том, что принадлежащий государству коммерческий Bank of China "нарушает правила относительно отмывания денег".

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на газету China Daily.

"Мы обратили внимание на сообщения прессы о трансграничных операциях с юанями коммерческого банка и проверяем связанные с этим факты", - цитирует газета заявление представителя Народного банка Китая.

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Ранее Центральное китайское телевидение (CCTV) сообщило, что несколько отделений Bank of China "подозреваются в отмывании денег через свой сервис "Юхуэйтун" (Youhuitong), который позволяет производить переводы больших сумм денег в юанях за границу для своих клиентов".

Трансграничные операции с юанями действительно получили в последние годы широкое распространение. Как подчеркнул представитель центробанка, это вызвано "потребностями развития экономики и финансового рынка в стране и за рубежом".

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"В ходе расширения бизнеса учреждения должны действовать в соответствии с законами и правилами, улучшая связанные с этим нормативы и избегая юридических и операционных рисков", - резюмировал представитель центробанка.

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