Межбанк открылся долларом по 11,80 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 11,6500/11,8000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,8475/16,0540 грн/евро.

Цены на российскую валюту упали – 0,3422/0,3466 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3602/04 (четверг - 1,3634/36).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 10 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8300, к 12:00 сузился спрэд 11,7000/11,7600. К закрытию торгов ценовые уровни понизились 11,6500/11,7500.