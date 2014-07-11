Украинцы в июне продали валюты на $102,5 млн больше, чем купили

Чистая продажа наличной валюты населением (превышение продажи валюты над ее покупкой) в июне составила 102,5 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем валюты, купленной банками у населения, - 437,7 млн долл… объем валюты, проданной населению, - 335,2 млн долл.», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, в июне объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 773 млн долл. (в эквиваленте).

Таким образом, объем покупки населением валюты остается практически на уровне прошлого месяца, когда объем операций с наличной валютой на межбанке составил 745 млн долл., а чистая продажа - 107,8 млн долл.

В то же время, по итогам января-июня чистая покупка валюты населением составила 1,329 млрд долл. (в эквиваленте), что в 8,4 раза выше показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (158,6 млн долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июне сократились на 772 млн долл. и по состоянию на 1 июля 2014 года составили 16,716 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в мае 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилась в 2,4 раза и составила 107,8 млн долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 июля 2014 года составили 17,083 млрд долл., что на 4,6%, или на 815 млн долл., меньше показателя на 1 июня в 17,898 млрд долл.