Нацбанк в июне не продавал и не покупал валюту на межбанке

Национальный банк Украины в июне не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, что Нацбанк в мае впервые за три месяца продавал валюту на межбанке, но при этом сальдо валютных интервенций было отрицательным (продажа валюты превысила ее покупку) и составило 574,8 млн долл.

Таким образом, с начала текущего года сальдо интервенций остается отрицательным на неизменном уровне 3,986 млрд долл., что в 7,6 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2014 года Нацбанк потратил на поддержку гривни 3,637 млрд долл. золотовалютных резервов, а после перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале устранился от проведения интервенций.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 июля 2014 года составили 17,083 млрд долл., что на 4,6%, или на 815 млн долл., меньше показателя на 1 июня в 17,898 млрд долл.