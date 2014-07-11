Аннексированный Крым может стать самым дотационным для России регионом

Аннексированные Крым и Севастополь будут получать из федерального бюджета России около 50 млрд руб. (1,468 млрд) дотаций на сбалансированность своих бюджетов ежегодно в течение 2015-2017 гг.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предварительные расчеты Минфина РФ.

В 2015 году, по данным газеты, объем дотаций составит 50,9 миллиарда рублей, в 2016-м — 52,7 миллиарда, в 2017-м — 54,7 миллиарда. Деньги, по словам источников в Минфине, пойдут на покрытие разницы между доходами и расходами новых регионов. При этом местные власти смогут тратить средства по своему усмотрению.

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По размеру дотации на сбалансированность бюджета Крым и Севастополь станут одними из лидеров среди российских регионов, указывает аналитик Standard & Poor’s Карен Вартапетов. В 2014 г. самую большую дотацию получили республики Якутия (51,4 млрд руб.) и Дагестан (43,2 млрд), а также Камчатский край (31,7 млрд). Количество дотационных регионов растет: сейчас не получает дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности менее десятка из них, информирует Вартапетов.

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Дотацией на сбалансированность затраты на содержание двух новых регионов не ограничатся. В утвержденных правительством на прошлой неделе бюджетных проектировках заложено еще примерно по 35-40 млрд руб. ежегодных неинвестиционных расходов на Крым.

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Напомним, РФ в марте 2014 года, презрев все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов.