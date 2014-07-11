Банк Клименко подозревают в финансировании терроризма

Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность контролируемого бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко «Грин Банка» к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением экс-министром. В рамках проведения расследования ведомству было поручено выявить банковские учреждения, которые были подконтрольны Клименко и незаконно использовались и используются сейчас для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам.

«В конце июня этого года на выполнение указанного поручения был получен ответ, в котором говорится, что выявлено подконтрольное Клименко банковское учреждение ПАО «Грин Банк» (г. Киев, ул. Константиновская, 10), которое использовалось и используется для вышеприведенных целей», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство также сообщило, что 4 июля Печерский суд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на проведение обыска в помещении банка с целью изъятия документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также денежных средств, полученных преступным путем, имеющих значение для расследования этого уголовного производства.

«Во время обыска в помещении банка были найдены и изъяты денежные средства в размере почти 15 млн грн и 150 тыс. долл. США. Кроме этого, в аналогичных банковских упаковках в одном из украинских банков также было изъято 750 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура отмечает, что больше всего клиентов «Грин Банка», которые снимали крупные суммы средств наличными, являются жителями Донецкой и Луганской областей. Также ведомство установило еще двух клиентов банка, которые получали денежные средства наличными в сумме более 19 млн грн каждый.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Генеральная прокуратура, которая проводит досудебное расследование по факту злоупотребления властью и служебным положением Клименко, вызывает его для проведения следственных действий.

Также в ведомстве заявили, что в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2012-2013 годов экс-министр организовал функционирование на территории страны схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

Справка УНИАН. ПАО «Грин Банк» (ранее «Банк «Олимпийская Украина») основан в 1992 году и входит согласно классификации НБУ в группу небольших финучреждений по размеру активов. По информации регулятора основным владельцем банка является украинская компания «Туаз», которой принадлежит 24,3903% акций банка.