В страховую компанию «Гарантия» ввели временную администрацию

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг 10 июля ввела временную администрацию в страховую компанию «Гарантия» до 9 января 2015 года, сообщила пресс-служба комиссии.

Согласно сообщению, временным администратором комиссия назначила Романа Игнатовича.

Основанием для введения временной администрации в компанию стало невыполнение финансовым учреждением на протяжении 30 рабочих дней более 10% просроченных обязательств.

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Как сообщал УНИАН, Национальная комиссии по регулированию рынков финансовых услуг планирует до 15 июля ввести временные администрации в три крупные страховые компании, которые являются участниками рынка ОСАГО.

Справка УНИАН. Страховое общество с дополнительной ответственностью (СОсДО) «Гарантия» работает на рынке Украины в 1988 года и занимается страхованием имущества, автострахованием, страхованием от несчастных случаем и туристическим страхованием.