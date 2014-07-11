Доллар опустился до 11,72 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,6500/11,8000, к 12:00 сузился спрэд 11,6500/11,7000. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 11,6600/11,7200.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3422/0,3466, к 12:00 цены снизились 0,3418/0,3436. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3412/0,3428. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,1105 (+0.0110).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3595/1,3625. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 15,8475/16,0540, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 15,8560/15,9280. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 15,8640/15,9495.