В Луганске террористы захватили управление Госказначейства

Террористы 11 июля захватили помещение управления Государственной казначейской службы в Луганской области вместе с работниками ведомства, сообщила пресс-служба Госказначейства.

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«Сегодня в 15.10 террористами, с применением оружия, захвачено вместе с работниками помещение Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области», - говорится в сообщении.

Госказначейство предупредило о том, что захват зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, в соответствии со статьей 341 Уголовного кодекса Украины влечет уголовную ответственность.

Как сообщал УНИАН, в понедельник 7 июля Государственная казначейская служба Украины временно приостановила процесс проведения расчетов по защищенным статьям бюджета в Донецке и Луганске из-за угрозы действий террористов, сконцентрировавших свои силы в этих городах.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.