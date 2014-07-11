"Электронное правительство" полноценно заработает до конца сентября

Министр Кабинета министров Остап Семерак заявил, что до конца сентября правительство планирует полностью перейти на электронную систему документооборота, сообщает пресс-служба министра.

Согласно сообщению, до конца июля в Кабмине параллельно с бумажным документооборотом начнет действовать электронный. При этом, по словам министра, переходной период, во время которого будет работать система параллельного документооборота, будет продолжаться не более двух месяцев.

«После этого мы перейдем на электронную систему», - сказал Семерак, отметив при этом, что на данный момент сложность с внедрением электронного документооборота связана с тем, что «чиновники пытаются замедлить этот процесс».

При этом он добавил, что электронное управление является эффективной мерой по борьбе с коррупцией в Украине.

«Теперь у чиновника не будет возможности скрыть какой-то документ или ускорить его рассмотрение в чьих-то лоббистских интересах. Все будет на виду», - добавил Семерак.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины запустил электронную систему документооборота в тестовом режиме в конце мая.

Согласно постановлению Кабмина от 4 июня 2014 года, правительство реорганизовало Госинформнауки, образовав центральный орган исполнительной власти по реализации политики в сфере электронного управления – Государственную службу по вопросам электронного управления. Деятельность нового ведомства будет направляться и координироваться Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам международной оценки развития электронного управления Украина заняла 87-е место в мире среди 193 стран-членов Организации Объединённых Наций, потеряв более 30 позиций в рейтинге по сравнению с 2010 годом (54-е место).