Кабмин создал комиссию по реорганизации Миндоходов

Кабинет министров Украины образовал комиссию по реорганизации Министерства доходов и сборов.

Соответствующее распоряжение от 9 июля 2014 г. № 630-р "Об образовании комиссии по реорганизации Министерства доходов и сборов" опубликовано на Правительственном портале.

Председателем комиссии утвержден председатель Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

Ему необходимо утвердить персональный состав комиссии, обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией Министерства доходов и сборов и информировать в шестимесячный срок Кабинет министров Украины о результатах проведенной работы.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба создана на базе Миндоходов, подчиняется Министерству финансов. Председателем службы назначен Игорь Билоус, его первым заместителем, который занимается налоговой милицией, Владимир Хоменко, а заместителем, который занимается таможенной политикой, Анатолий Макаренко.