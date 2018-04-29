Баланс недели: реанимация Донбасса, afterparty от МВФ и креативные реформы

Начало минувшей недели ознаменовалось новостями о долгожданном освобождении украинскими войсками Славянска и Краматорска, которые были захвачены террористами в середине апреля и с тех пор удерживались ими как главные форпосты. Это еще не полная победа сил АТО, поскольку часть боевиков прорвалась к Донецку и Луганску. Но очень важный этап противостояния, подтверждающий серьезность намерений наших войск. По оценкам силовиков, избавить от «нечисти» Донецк и Луганск будет гораздо проще, операция на востоке продолжается.

В течение недели в Славянске и Краматорске побывали представители украинского правительства, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и министр инфраструктуры Максим Бурбак, чтобы своими глазами увидеть масштабы разрушений. На момент освобождения в городах не работала система водоснабжения и подачи электричества, объекты инфраструктуры были заминированы, админздания и жилые дома разрушены. Что уже говорить о промышленных предприятиях. Так, директор Краматорского завода тяжелого станкостроения Юрий Бондарь в интервью УНИАН сообщил, что Краматорск, которому, по его словам, повезло больше, чем Славянску, в последние два месяца жил как Чернобыльская зона, завод работал по ночам.

Сейчас города постепенно оживают. 7 июля Минсоцполитики и Госказначейство сообщили о возобновлении выплаты пенсий и социальных платежей. Следом проснулась банковская система, об открытии отделений и банкоматов сообщили «Ощадбанк» и «ПриватБанк». 8 июля энергетики «Донецкоблэнерго» восстановили работу поврежденных линий электропередач и подстанций. «Укрзализныця» с 8 июля возобновила движение электропоездов в направлении Славянска, а с 11 - в направлении Краматорска. «Воля» восстановила доступ к украинским телеканалам, «Укрпочта» возобновила предоставление услуги денежных переводов. Аграрии наладили поставки продовольственной помощи.

До полного восстановления еще далеко, поскольку решение проблем требует времени и денег. «Укрзализныця» сообщила об ущербе в результате несанкционированных вмешательств в работу железных дорог в 230 млн грн. Мининфраструктуры оценивает восстановление 7 взорванных железнодорожных мостов в 50 млн грн, дорожного хозяйства Донецкой области - в 0,5 млрд грн. Провайдер «МТС Украина» рассчитал затраты на восстановление сети на 2,5 млн грн. Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» рапортует об убытках от действий террористов в 100 млн грн. И это только отдельно взятые статьи расходов.

По оценкам украинского правительства, предварительный объем восстановительных работ в Донецкой и Луганской областях составляет 8,1 млрд грн. «Мне сегодня министерства дали примерный объем средств, так что я холодным потом покрылся. Общая сумма, по первым прикидкам министерств, это только по состоянию на сегодня, нам нужно будет потратить на инфраструктуру в Донецке и Луганске - 8,1 млрд грн, - сказал на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк. – Сейчас будем думать, где брать эти деньги. Но при этом мы также будем обращаться к донорам, чтобы получить помощь на восстановление инфраструктуры в Донецке и Луганске и разработку специальной постреабилитационной программы для Донбасса».

Как нельзя кстати, но крупнейший из доноров, Международный валютный фонд, снова продлил пребывание совей миссии в Киеве.

МВФ остается на afterparty

На минувшей неделе премьер Яценюк в очередной раз заявил, что Украина выполняет все требования МВФ и рассчитывает получить второй транш кредита. «Сегодня у меня будет вторая встреча с миссией МВФ. Речь идет о получении второго транша общей суммой 1,5 миллиарда долл. Надеюсь, переговоры будут успешными», - сказал глава правительства. Вероятно, именно по результатам этой встречи миссия фонда снова продлила свою работу в Украине, как это уже было неделей ранее. На этот раз - до 12 июля.

«Миссия Международного валютного фонда в Украине во главе с Николаем Георгиевым будет работать в Киеве до конца недели. Конструктивный диалог между делегацией МВФ и членами украинского правительства продолжается», - сообщил Минфин.

Рынку столь длительное ожидание вердикта МВФ не понравилось, и поползли самые разнообразные слухи. И о том, что фонд ожидал более существенного эффекта от девальвации гривни для экспортных отраслей и показателей экономики. И о том, что фонд озадачен масштабами разрушений в банковской системе, в которых якобы виноват экс-глава Национального банка Степан Кубив, что, по мнению самих же участников рынка, может быть не более, чем проявлением гнева нечестных банкиров, которых Кубив вывел на чистую воду.

В МВФ ситуацию с продлением работы миссии назвали стандартной. «Нет ничего особенного в том, что миссия продолжает работу. Деятельность миссий в принципе является подвижной и ничем не регламентируется. Миссия продолжает работу. Они должны представить свои выводы по Украине. Полагаю, в субботу мы будем иметь сообщение по этому поводу», - заявил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне глава департамента внешних связей фонда Джерри Райс и напомнил, что выводы миссии будут представлены Совету директоров фонда, который и примет решение о предоставлении второго транша в объеме 1,5 млрд долл.

Представитель фонда категорически опроверг слухи о возможной трате Украиной денег МВФ на военные цели. «Я категорически не соглашусь с утверждением, что Украина якобы может потратить средства фонда на военные цели. Программа кредитования экономики Украины имеет четкие критерии и конкретные цели, связанные, в первую очередь, с поддержкой бюджета и системы государственных финансов», – сказал он, отметив, что нет также ничего необычного в том, что МВФ работает со страной, переживающей непростые времена общеполитической нестабильности. По его словам, о приостановке действия программы сотрудничества или о сокращении кредитных средств речь не идет.

Спокойно отреагировали на затягивание переговоров и эксперты. Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук уверен, что Украина получит второй транш, поскольку все обязательства действительно выполняются. «Миссия задержалась, поскольку ситуация достаточно сложная и, скорее всего, речь идет о пересмотре бюджетных параметров. Поскольку вариантов выхода из ситуации с бюджетом достаточно много - секвестр госбюджета, активизация работы с налоговыми «ямами», эмиссия денег или дополнительные средства от МВФ, поиск решения затянулся», - пояснил эксперт. Он допускает, что МВФ предоставит второй транш помощи, но только в обмен на дополнительные усилия украинского правительства.

Какими могут быть эти усилия, на минувшей неделе тонко намекнул президент Петр Порошенко.

Настрой на креативные реформы

Президент Украины 9 июля назначил заместителем главы своей администрации Дмитрия Шимкива, который ранее занимал пост гендиректора «Microsoft Украина», одного из мировых лидеров в разработке программного обеспечения. По словам главы государства, Шимкив будет отвечать за проведение реформ в Украине. «Я уверен, что это именно тот человек, который должен представлять президента в этом», - сказал Порошенко.

В своем первом заявлении после назначения Шимкив отметил, что начнет реформы с самой администрации президента и своим примером хочет продемонстрировать, как нужно эффективно реформировать государственное учреждение. «Вместо того чтобы говорить о реформировании органов власти, нужно взять один орган и реформировать его. Это задание было персонально дано мне президентом и главой администрации, чтобы реформировать Администрацию президента. Это касается кадров, это касается информационного обеспечения, электронного управления. Это - большой проект, который должен достигнуть наибольших результатов», - сказал чиновник.

Также Шимкив отметил, что будет курировать вопросы, касающиеся реформирования. «Первое направление - реформирование. Все, что касается реформирования в стране, любых тем. Это касается экономики, антикоррупции, дерегуляции, правоохранительных органов. На данный момент тема реформ требует решения вопросов и достижения определенных результатов, быстрых результатов. Перед нами стоит задача показать эффективность нового правительства, власти по достижению результатов, того, за что мы боролись на Майдане», - сказал он, назвав четыре первоочередные сферы, которые нужно реформировать, - борьба с коррупцией, судебная реформа, экономическая дерегуляция и госслужба.

Понимая специфику работы таких транснациональных компаний как Microsoft, можно предположить, что названные сферы действительно ждут большие перемены. Как заявил на минувшей неделе президент, проведение реформ в экономике и обществе больше нельзя откладывать, оправдываясь продолжающимися военными действиями на востоке Украины. «Мы должны найти в себе силы побеждать в борьбе с врагом и терроризмом, на фронтах с коррупцией, когда прошлое тянет и крепко держит нас еще в советских моделях функционирования экономики и общества», - заявил глава государства.

В администрации президента подсчитали, что страны-доноры могут предоставить на проекты по модернизации экономики порядка 11 млрд евро.

Желание президента более чем естественно, поскольку экономика страны, судя по показателям, после достижения дна так и не начала расти, а впала в спячку.

Спящая экономика

Государственная служба статистики на минувшей неделе обнародовала данные по инфляции, согласно которым рост потребительских цен в стране в июне составил 1,4%, т.е., замедлился по сравнению с предыдущим месяцем почти вдвое.

По мнению главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, замедление роста цен вызвано тем, что факторы их стремительного роста в предыдущие месяцы себя исчерпали, и девальвация гривни уже позади. «Во втором полугодии ожидается существенное замедление инфляции, поскольку большинство инфляционных факторов уже сработали в первом полугодии. В 2014 году рост потребительских цен составит около 17%, а в 2015 году инфляция не превысит однозначного уровня», – прогнозируют в НБУ.

Инфляцию в однозначной величине мы с вами уже проходили. И эксперты неоднократно утверждали, что слишком низкая инфляция не сулит ничего хорошего, а является подтверждением «застоя» в экономике. В Международном центре перспективных исследований считают, что по итогам 2014 года, впервые с кризисного 2009, частное потребление, на котором держится украинская экономика, сократится на 10% из-за сокращения реальных доходов населения. «Эти цифры могут быть пересмотрены в сторону ухудшения в связи с военным противостоянием на востоке, что является основным дестабилизирующим фактором для украинской экономики, а также в связи с отсутствием реальных системных реформ», - написали эксперты в своем еженедельном вестнике «Inside Ukraine».

Также эксперты МЦПИ отметили существенное снижение поступлений налогов в Донецкой и Луганской областях, поскольку ряд предприятий были вынуждены прекратить хозяйственную деятельность на время проведения АТО, в то время как нагрузка на расходную часть бюджета продолжает расти. «Общие условия для ведения бизнеса продолжают оставаться неблагоприятными, что отражается также на наполнении бюджета. Следовательно, существует высокая вероятность пересмотра бюджета с его последующим секвестром во втором полугодии 2014 года», - прогнозируют эксперты.

Понимают масштаб проблем и в правительстве. Как заявил на минувшей неделе министр экономического развития и торговли Павел Шеремета, военный конфликт на Донбассе приведет к дополнительному снижению отечественного ВВП на 3-4% в 2014 году. И это, к сожалению, предварительная оценка, поскольку военные действия продолжаются.

Кроме этого, на минувшей неделе Минфин выпустил пятилетние НДС-облигации на 3,5 млрд грн в пользу корпорации ИСД, «АрселлорМиттал Кривой Рог», Полтавского ГОКа, компании «Кернел-Трейд» и предприятия «Сантрейд» для погашения долгов по НДС. Лед тронулся, бизнес начинает получать долги от государства.

Остается надеяться, что и бизнес не останется в долгу, начнет работать и платить налоги, а не придумывать новые схемы, как их обойти.

Ольга Гордиенко (УНИАН)