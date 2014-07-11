Террористы покинули управление Госказначейства в Луганске

18:50, 11 июля 2014
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Террористы оставили захваченное помещение управления Государственной казначейской службы в Луганской области, сообщила пресс-служба Госказначейства.

REUTERS

«Террористы покинули помещение Главного управления казначейства в Луганской области», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 15.10 террористами, с применением оружия, было захвачено вместе с работниками помещение Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области.

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Госказначейство предупредило о том, что захват зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, в соответствии со статьей 341 Уголовного кодекса Украины влечет уголовную ответственность.

Как сообщал УНИАН, в понедельник 7 июля Государственная казначейская служба Украины временно приостановила процесс проведения расчетов по защищенным статьям бюджета в Донецке и Луганске из-за угрозы действий террористов, сконцентрировавших свои силы в этих городах.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

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