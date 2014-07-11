Властям Крыма разрешили изымать частную собственность, начинают с Ахметова

Согласно закону "Об особенностях выкупа стратегических объектов в Республике Крым", объекты, "где возникли обстоятельства угрозы жизни, здоровью населения, экономической безопасности государства, нормального функционирования объектов жизнедеятельности, техногенной и экологической катастрофы", могут быть принудительно выкуплены у собственника. Для этого объект должен попасть в перечень, составляемый Советом министров полуострова, передает РБК.

Собственник должен быть уведомлен о начале процедуры выкупа за пять дней, ему положена компенсация, которая устанавливается властями Крыма на основании оценки, проведенной независимым оценщиком. Порядок оспаривания такой оценки в документе не прописан. Определения стратегических объектов в законе нет.

Формулировка документа такова, что под его действие может попасть не только земля или недвижимость, но и любая компания, предупреждают юристы.

В законопроекте говорится, что выкуп должен производиться по рыночной цене, определенной независимым оценщиком, за счет средств регионального бюджета. Правда, в региональном бюджете на 2014 год денег на это нет. Если республике потребуется прибегнуть к принудительному выкупу, то деньги придется просить у федерального центра.

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Чиновники, например, уже начали инвентаризацию местной инфраструктуры компании "Укртелеком", принадлежащей украинскому олигарху Ренату Ахметову. Инвентаризация началась после того, как "Укртелеком" отказался вести переговоры с крымскими властями о продаже своих активов вновь созданному предприятию "Севастополь телеком". Вместо этого была создана компания "Наш телеком", однако эта компания также будет украинской. Это, по мнению крымских чиновников, создает угрозу информационной безопасности Севастополя.

Сам же "Укртелеком" намерен продолжать обеспечивать крымских абонентов услугами связи в полном объеме. В частности, компания решила зарегистрировать в Российской Федерации ряд своих товарных знаков для защиты своего бизнеса в Крыму. Входящая в холдинг Ахметова СКМ компания "ДТЭК Крымэнерго" уже прошла регистрацию в соответствии с требованиями российского законодательства.

Ранее зампред Совета министров Крыма Евгения Бавыкина называла три компании, которые имеют стратегическое значение и с которыми у крымских властей есть проблемы. По ее словам, "Крымэнерго" не выполняет свои текущие обязательства и фактически финансируется из бюджета республики, а украинская сторона не выполняет свою инвестиционную программу по текущему и капитальному ремонту сетей, не выплачивает даже зарплату работникам. При этом вся выручка от продажи электроэнергии уходит на Украину.

"Наши попытки поговорить с ее собственниками ни к чему не привели", – сказала Бавыкина. Такая же ситуация, по ее словам, сложилась с "Укртелекомом" и "Крымгазом".