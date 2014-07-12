Standard & Рoor's улучшает прогноз рейтингов Украины

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В то же время сами эти рейтинги, как и аналогичные краткосрочные рейтинги оставлены на прежних уровнях без изменений, сообщает Радио Свобода.

Его аналитики считают, что предоставление Украине средств по программе Международного валютного фонда в полном объеме и связанные с этим многосторонние заимствования должны дать Украине возможность в течение следующего года обеспечить свои потребности во внешнем финансировании. Новое правительство премьер-министра Арсения Яценюка агентство считает стабильным и относительно единодушным, что позволило улучшить прогноз.

В то же время, говорится в пресс-релизе, в Standard & Рoor's все же видят значительную вероятность того, что программа МВФ может быть сорвана из-за геополитических рисков и тяжелой рецессии, что оказывает давление на макроэкономические ожидания этой программы. Существует риск, что приверженность этой программе будущего правительства может начать уменьшаться из-за углубления рецессии и роста недовольства народа. Это стало причиной подтверждения нынешнего суверенного долгосрочного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте на уровне CCC.

При предварительном просмотре рейтингов Украины в конце января понизило эти рейтинги на один шаг и ухудшило прогноз си стабильного до негативного, ссылаясь на «эскалацию политической нестабильности».