Миссия МВФ завершает работу в Украине
16:48, 13 июля 2014Финансы
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В Украине завершила работу очередная миссия Международного валютного фонда (МВФ). По результатам работы миссия должна будет принять решение относительно выделения Украине очередного транша кредита.
REUTERS
Как сообщает "5 канал", в Министерстве финансов отметили, что между представителями МВФ и членами украинского правительства продолжается конструктивный диалог.
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Нынешняя миссия МВФ работала в Украине с 24 июня. 7 июля Министерство финансов сообщило, что члены миссии МВФ приняли решение продолжить свою работу в Украине до 13 июля.
По итогам встреч с властями миссия примет решение, предоставлять ли Украине второй транш кредита на сумму $1,5 млрд.
Вместе с тем премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что надеется на положительное решение МВФ.
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