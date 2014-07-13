Миссия МВФ завершает работу в Украине

Как сообщает "5 канал", в Министерстве финансов отметили, что между представителями МВФ и членами украинского правительства продолжается конструктивный диалог.

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Нынешняя миссия МВФ работала в Украине с 24 июня. 7 июля Министерство финансов сообщило, что члены миссии МВФ приняли решение продолжить свою работу в Украине до 13 июля.

По итогам встреч с властями миссия примет решение, предоставлять ли Украине второй транш кредита на сумму $1,5 млрд.

Вместе с тем премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что надеется на положительное решение МВФ.