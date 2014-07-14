Страны БРИКС обсудят на саммите создание пула валютных резервов

Главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, которые входят в состав группы БРИКС, встретятся в бразильских городах Форталеза и Бразилия. Одной из ключевых тем трехдневной встречи, которая начинается сегодня станет создание Нового банка и так называемого пула резервных валют, пишет "Немецкая волна".

Новый банк развития, объем разрешенного капитала которого составит 100 миллиардов долларов, а распределенной - 50 миллиардов долларов, планирует тратить эти средства на инфраструктурные проекты в развивающихся странах и странах-членах БРИКС.

Читайте такжеLes Echos: Банк развития стран БРИКС откроют в Шанхае

Новый пул условных валютных резервов, по аналогии с Международным валютным фондом (МВФ), призванный помочь странам с проблемами платежного баланса. В бразильских СМИ уже предположили, что первой кредит может получить Аргентина. Президент страны Кристина Киршнер вместе со своими южноамериканскими коллегами уже подтвердила участие в заседании лидеров БРИКС, которое состоится 16 июля в городе Бразилия.

По данным бразильского внешнеполитического ведомства, Китай внесет в пул валютных резервов сумму в размере 41 миллиард долларов, Бразилия, Индия и Россия по 18 миллиардов, а ПАР - пять миллиардов долларов. Такой фонд образовался в ответ на провал реформы МВФ, на которые Конгресс США наложил вето. Реформа, угоджена в 2010 году, предусматривала пересмотр квот и перераспределение голосов в пользу развивающихся экономик (прежде всего Китая).