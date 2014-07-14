В S&P рассказали, что повлияло на пересмотр прогноза по рейтингу Украины

Международное рейтинговое агентство Standаrd&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного», говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению агентства, предоставление полного пакета финансовой помощи от Международного валютного фонда и сопутствующего многостороннего финансирования должны быть достаточными для удовлетворения потребностей Украины во внешнем финансировании в течение следующего года.

«В то же время, новое правительство, возглавляемое премьер-министром Арсением Яценюком, продемонстрировало стабильность и относительное единство. Как следствие, мы пересмотрели прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу с «негативного» на «стабильный», - говорится в сообщении.

Одновременно с тем, агентство подтвердило краткосрочный и долгосрочный рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ССС/С» и долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины по обязательствам в национальной валюте – «В-/В». Кроме того, подтвержден долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне «UAВВ+».

«Мы по-прежнему отмечаем высокую вероятность того, что программа поддержки со стороны МВФ может быть не реализована в силу геополитических рисков, глубины экономического спада, оказывающего давление на макроэкономические прогнозы, на которые опирается эта программа, а также риски того, что готовность нового правительства решать существующие проблемы может начать снижаться по мере усиления рецессии и роста недовольства среди населения страны», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, «стабильный» прогноз отражает мнение агентства, что программа МВФ в целом будет выполняться в соответствии с графиком при значительной неопределенности с геополитической обстановкой.

«Мы можем повысить рейтинги Украины в случае улучшения геополитической ситуации и повышения стабильности и предсказуемости институциональной системы и механизмов управления, что позволит стабилизировать макроэкономические показатели», - отмечается в сообщении.

В то же время, агентство предупреждает о возможном понижении рейтингов при снижении готовности правительства работать в рамках программы с МВФ, что приведет к приостановке финансирования Фондом.

«Мы можем понизить рейтинги и в случае ухудшения политической и макроэкономической ситуации, при которой подтвержденное финансирование будет не достаточным для покрытия потребностей в финансировании, что обусловит повышение риска суверенного дефолта», - сообщает агентство.

Как сообщал УНИАН, в феврале S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС», одновременно подтвердив рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте на уровне «В-/В», а также рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaBB+».