S&P прогнозирует падение экономики Украины в этом году на 7%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services пересмотрело в сторону ухудшения прогноз роста экономики Украины по итогам 2014 года, и прогнозирует падение ВВП Украины на 7% вместо прогнозируемого ранее роста на 1,3%.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном УНИАН.

Агентство отмечает, что геополитические риски и риски, связанные с внешней безопасностью, представляют собой наиболее серьезную и непредсказуемую угрозу для успешного выполнения Украиной программы Международного валютного фонда.

«Напряжённые отношения между Россией и Украиной и конфликт на востоке Украины (несмотря на его повышающуюся степень локализации в Донецкой и Луганской областях) продолжают оказывать сильное давление на политическую и экономическую стабильность Украины. Мы не прогнозируем стабилизацию геополитической обстановки в ближайшее время. По нашим оценкам, в 2014 году показатель ВВП сократится на 7%; мы не ожидаем существенного восстановления до 2016 года», - говорится в сообщении.

S&P прогнозирует нулевой рост ВВП в 2015 году и рост ВВП на 3% в 2016 году.

Потребительская инфляция, согласно прогнозам рейтингового агентства, в 2014 года ожидается на уровне 15%, в 2015 году - 8%, в 2016 году – 7%.

Дефицит текущего счета платежного баланса ожидается на уровне 2,8% ВВП в 2014 году, 4,6% в 2015 году, 5,8% в 2016 году.

Дефицит госбюджета расширенного правительства ожидается на уровне 11% ВВП в 2014 году, 7,5% в 2015 году и 5% в 2016 году.

Долг расширенного правительства, по прогнозам S&P, достигнет 60,1% ВВП в 2014 году, 62,7% в 2015 году и 62,9% в 2016 году.

Напомним, что Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5%, но ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в 2015 году.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 5%, и ожидает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% и ожидает признаки стагнации в экономике страны на 2015 год, при этом экономика выстоит.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. В то же время, правительство может пересмотреть свой прогноз в связи с продолжающейся нестабильной ситуацией на юго-востоке страны.

По данным Госстата, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

Как сообщал УНИАН, в феврале Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз роста экономики Украины по итогам 2014 года до 1,3% (с ранее прогнозируемого 1%) и повысила прогноз роста государственного долга до 43,7% ВВП против ранее прогнозируемых 38%.

Напомним, что Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного», объясняя свои действия достаточностью средств от МВФ для покрытия потребностей Украины в финансировании в текущем году и ощутимым единством украинского правительства под руководством премьер-министра Арсением Яценюка.