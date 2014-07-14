Гривня понизилась до 11,85 грн/долл.

В понедельник, 14 июля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,7000/11,8500 грн/долл. по сравнению с 11,6600/11,7200 грн/долл. на закрытии торгов в пятницу, 11 июля.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов понизились до 15,9165/16,1230 грн/евро против 15,8640/15,9495 грн/евро на закрытии торгов в пятницу, 11 июля.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3610/1,36912 (пятница - 1,3602/1,3604).

По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3408/0,3452 грн/рубль по сравнению с 0,3412/0,3428 грн/рубль на закрытии торгов в пятницу, 11 июля.