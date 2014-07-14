Минфин перечислил на нужды армии 7,6 млрд гривень

Министерство финансов по состоянию на 11 июля перечислило на финансирование армии из резервного фонда государственного бюджета 7,616 млрд грн, что составляет 100% от планового показателя за март-июль, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, среди распределенной суммы на денежное обеспечение военнослужащих направляется 1,246 млрд грн, на обеспечение питанием – 180,6 млн грн, обеспечение предметами индивидуальной защиты - 399,7 млн грн, закупку горюче-смазочных материалов и обслуживание техники – 1,739 млрд грн, закупку, модернизацию и ремонт вооружения – 3,924 млрд грн, проведение учебных сборов, закупку медикаментов и медицинского оборудования – 83,6 млн грн, выплату единоразовой помощи семьям погибших – 40 млн грн.

При этом, по данным Минфина, по состоянию на 11 июля общий объем использованных средств составляет 2,179 млрд грн.

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Кроме того, Минфин сообщил, что на счета Министерства обороны перечислено 133,5 млн грн благотворительных взносов, из которых уже использовано 32,806 млн грн.

Полученные средства от благотворительной помощи Минобороны потратило на покупку ботинков (5,085 млн грн), шлемов (366,6 тыс. грн), бронежилетов (294,925 тыс. грн), военное обмундирование (3,347 млн грн), полевое обмундирование (846 тыс. грн), спецодежду (285,691 тыс. грн), спальные принадлежности (20,569 млн грн), продукты питания (32,385 тыс. грн), радиостанции (93,653 тыс. грн), запчасти для спецтехники (249,681 тыс. грн), горюче-смазочные материалы (169,293 тыс. грн), другие расходы (1,467 млн грн).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 июля в рамках акции «Поддержи Украинскую армию» на счета Министерства обороны Украины в качестве помощи Вооруженным Силам Украины от юридических и физических лиц поступило 134,642 миллиона гривень.

Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.