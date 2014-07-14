S&P ожидает, что дефицит госбюджета Украины достигнет 11% ВВП

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины в 2014 году до 11% ВВП, в то время как государственный долг Украины достигнет 60,1% ВВП.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Агентство напоминает, что программа с Международным валютным фондом предусматривает ограниченную корректировку госбюджета Украины в 2014 году и более существенную – в 2015 году.

«Мы ожидаем, что дефицит госбюджета в 2014 году достигнет 11% ВВП, включая дефицит НАК «Нафтогаз Украины», и будет финансироваться за счет следующих источников: средства МВФ (5,3% ВВП, из них 1,5% ВВП – прямая поддержка бюджета); еврооблигации объемом 1 млрд долл., которые будут выпущены под госгарантии США; другое доступное финансирование от международных финансовых организаций (более 6% ВВП), однако доступность этих средств зависит от проведения реформ», – говорится в сообщении.

В то же время, агентство прогнозирует снижение дефицита госбюджета до 7,5% ВВП в 2015 году и до 5% в 2016 году.

Финансовое положение «Нафтогаза», по мнению агентства, будет оказывать негативное влияние на показатели бюджета Украины. «Даже несмотря на повышение цен на газ на 40%, дефицит «Нафтогаза» может увеличиться с 2% ВВП в 2013 году до более 3% ВВП вследствие необходимости пополнения запасов газа в газовых хранилищах. Уровень дефицита компании зависит от разрешения продолжающегося газового спора с российским «Газпромом», – отмечается в сообщении.

Госдолг Украины, по прогнозам S&P, в 2014 году достигнет 60,1% ВВП, в 2015 году – 62,7% ВВП, в 2016 году – 62,9% ВВП.

Агентство предполагает, что МВФ может внести небольшие корректировки в программу, но в случае существенных отклонений и отклонения потребностей в финансировании от запланированного уровня по программе МВФ для обеспечения финансовой стабильности может понадобиться изменение структуры госдолга Украины.

«Россия может потребовать досрочного погашения двухлетних еврооблигаций Украины объёмом 3 млрд долл., выкупленных в декабре 2013 года, если доля долга Украины в ВВП страны превысит 60%», - отмечается в сообщении.

Агентство ожидает, что финансирование бюджетного дефицита будет проводиться преимущественно за счет средств НБУ и контролируемых государством банков. «По оценкам правительства, финансирование бюджета в национальной валюте составляет до 2% ВВП. В конце июня 2014 год на долю НБУ приходилось 63% долга в национальной валюте, на долю украинских коммерческих банков – 29%. НБУ приобрел почти 80% государственных ценных бумаг в национальной валюте, выпущенных в первом полугодии 2014 года», – сообщает S&P и подчеркивает, что украинские банки испытывают сильное давление на ликвидность.

В то же время, агентство прогнозирует, что в 2014 году дефицит счета текущих операций платежного баланса сократится почти до 3% ВВП в результате влияния таких факторов, как скидка на российский газ в первом квартале текущего года, девальвация гривни почти на 50% и значительное сокращение импорта.

Как сообщал УНИАН, агентство Standard & Poor's пересмотрело в сторону ухудшения прогноз роста экономики Украины по итогам 2014 года и прогнозирует падение ВВП Украины на 7% вместо прогнозируемого ранее роста на 1,3%.

Напомним, что Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного», объясняя свои действия достаточностью средств от МВФ для покрытия потребностей Украины в финансировании в текущем году и ощутимым единством украинского правительства под руководством премьер-министра Арсением Яценюка.

Госбюджет Украины на 2014 год предполагает дефицит в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.