Российские банки в Украине потеряли более 50% депозитов

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services оценивает отток депозитов физических лиц из украинских банков в январе-мае 2014 года в 20%, при этом банки с российским капиталом потеряли более 50% депозитов.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Агентство отмечает, что ситуация в финансовом секторе остается неустойчивой и вряд ли полностью стабилизируется, принимая во внимание политическую ситуацию в стране. «Темпы изъятия депозитов снизились в центральных и западных областях Украины, но возросли на востоке страны. На конец мая отток депозитов из банковской системы превысил 20% розничных депозитов. Российские банки потеряли более 50% депозитов», - сообщает агентство.

Агентство напоминает, что Национальный банк предоставил некоторым банкам экстренную поддержку ликвидности, разрешив им использовать государственные ценные бумаги и кредиты частного сектора в качестве обеспечения. Также в рамках программы Международного валютного фонда проводится независимое стресс-тестирование 35 крупнейших банков. «Мы ожидаем, что участие государства в увеличении капитализации банков может оказаться более значительным, чем было запланировано (1% ВВП), если после проведения анализа устойчивости банков объем инвестиций частных акционеров будет меньше ожидаемого», - прогнозирует S&P.

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Агентство называет курс гривни плавающим, хотя этот режим действует в течение очень короткого времени, и напоминает, что Нацбанк планирует перейти к таргетированию инфляции. «По нашему мнению, перспективы улучшения денежно-кредитной политики зависят от повышения устойчивости финансовой системы, механизм трансмиссии остается чрезвычайно слабым, а корреляция между ставкой рефинансирования и ставками на межбанковском рынке – ограниченной. Мы не ожидаем, что НБУ перейдет к таргетированию инфляции к 2015 году, как планировалось», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне депозиты физлиц в украинских банках вернулись к росту после непрерывного падения с начала года. Общий объем депозитов в банках в национальной валюте в июне вырос на 0,1% (с начала года - снизился на 10,5%) - до 377,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) объем депозитов в июне снизился на 4% (с начала года - на 24,5%) - до 23,3 млрд долл.