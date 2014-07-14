Местные бюджеты за полгода получили более 61 млрд гривень дотаций

За январь-июнь 2014 года местные бюджеты получили из госбюджета 61,3 млрд грн дотаций, что на 9,8 млрд грн, или на 19%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак.

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Министр подчеркнул, что дотации местным бюджетам из государственного бюджета перечисляются без задержек. «За январь-июнь 2014 года местным бюджетам перечислено 61,3 миллиарда гривен (92,3% назначений на январь-июнь), что на 9,8 миллиарда, или на 19,0%, больше, чем в январе-июне прошлого года», - сказал Шлапак в интервью газете «Урядовий кур’єр».

Также, по словам министра, Минфин принял меры по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в этом году. «Внесены изменения в госбюджет и существенно снижен прогнозный объем доходов местных бюджетов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов (на 4,5 млрд грн, или 6,5%)», - пояснил Шлапак.

Реалистичность нового прогноза, как отметил министр, подтверждается состоянием поступлений в местные бюджеты. «По итогам января-июня 2014 года расчетные показатели Минфина выполнены на 100,9%, сверхплановые поступления составили 0,3 млрд грн», - сказал он.

Помимо этого, министр напомнил, что 18 июня Кабмин утвердил План мероприятий по реализации концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине. «Во исполнение этого документа Министерство финансов разработало ряд концептуальных предложений по внесению изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины в части децентрализации финансов и укрепления материальной и финансовой основы местного самоуправления», - добавил он.

Также, по словам Шлапака, Минфин учел европейский опыт на примере Польши и предварительно разработал новую модель построения финансового обеспечения местных бюджетов и межбюджетных отношений. «Местные бюджеты формировать и утверждать следует на местах, а не по принципу «сверху вниз» или «снизу вверх». То есть бюджетный процесс не должен зависеть от принятия государственного бюджета», - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов Украины, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, по состоянию на 1 июля 2014 года составили 30,518 млрд грн, что на 2,5% больше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Наибольший рост доходов за указанный период зафиксирован в Киеве - на 6,5%, до 3,852 млрд грн, Кировоградской области – на 6,3%, до 594,425 млн грн, Хмельницкой области – на 6%, до 669,121 млн грн. В двух областях, Донецкой и Луганской, зафиксировано снижение доходов, на 1,3% и 1,4% соответственно. Данные по Автономной Республике Крым и Севастополю не приводятся.

В общий и специальный фонды госбюджета Украины за январь-июнь 2014 года, по оперативным данным Госказначейства, поступило 175,8 млрд грн, что на 8,1%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.