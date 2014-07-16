Забудь о жабе! Начни зарабатывать на Форекс без риска и вложений!

Валютный рынок как источник получения основного или дополнительного дохода.

Мой трейдерский опыт невелик — около года, однако назвать себя новичком я уже не могу. Небольшая, но стабильная прибыль позволяет мне считать себя относительно опытным и успешным трейдером. А если учесть тот факт, что торгую я небольшими суммами, то какая-никакая прибыль (50-100 USD в неделю) говорит о той самой относительной успешности. Однако рассказать я хочу о том, как я пришел к своей скромной, но эффективной торговле.

Год назад я начал пробовать брокеров, дилинговые центры, один за другим — больших, маленьких, иностранных и российских. Однако пробы эти стоили денег. Небольших, повторюсь. Первоначальный депозит для оценки брокера и выявления его слабых мест составлял у меня не более 50 USD, однако, учитывая, что брокеров я перебирал немало, а с большинством я свой депозит терял, то жалко было и этих средств. Однако в какой-то момент, прочитав на одном из форумов, что брокер ИнстаФорекс предлагает уникальный бездепозитный бонус, — я клюнул. И как показало время — совсем не зря.

Компания ИнстаФорекс предлагала каждому, зарегистрировавшему реальный торговый счет, — бездепозитный бонус 40$. То есть компания всего лишь за регистрацию начисляла средства на реальный счет для торговли. Мимо такого предложения я пройти не мог. Зарегистрировался, получил на свой счет деньги и стал торговать, как говорится, на «чужие». Точнее, уже, конечно, на свои, но свалившиеся, можно сказать, ниоткуда. Признаюсь, что такая торговля мало того, что приятна, так она по определению не может быть проигрышной. Торговать с ИнстаФорекс мне понравилось. Не только из-за бездепозитного бонуса, но и по другим совершенно трейдерским причинам. Скорость исполнения ордеров, отличная служба поддержки и обилие уникальных сервисов и возможностей, которых нет у других брокеров. В общем, попавшись на маркетинговый ход ИнстаФорекс, я не пожалел, а, более того, остался доволен уже от самой работы с брокером. Не знаю, была бы моя скромная торговля настолько же успешна с другим брокером, но с ИнстаФорекс я стал вполне себе успешным, хоть и не хватающим звезд с неба трейдером.

Попов Илья

Клиент компании «ИнстаФорекс»

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