Шлапак рассказал, на что Украина потратит международные кредиты

Средства международных финансовых организаций, которые уже поступили и еще поступят в Украину, будут использованы исключительно для погашения внешних обязательств страны, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак.

Министр напомнил, что 30 апреля Международный валютный фонд утвердил новую программу «стенд-бай» на 17,1 млрд долл., а также в 2014 году от Всемирного банка в госбюджет поступит серия займов на 1,5 млрд долл.

«Средства международных финансовых организаций, которые уже поступили в Украину, и те, которые еще будут поступать, будут использованы исключительно для погашения внешних обязательств. Вместе с нашими партнерами мы просчитали, чтобы средств хватило на эти потребности правительства. Мы не хотим брать дополнительных денег и накапливать долги», - сказал Шлапак в интервью газете «Урядовий кур’єр».

Как сообщал УНИАН, в Украине с 24 июня до 12 июля работала оценочная миссия Международного валютного фонда. По результатам работы миссии фонд примет решение о предоставлении Украине второго транша на 1,5 млрд долл. в рамках новой кредитной программы на 17 млрд долл., одобренной фондом в апреле. Первый транш от МВФ на 3,2 млрд долл. Украина получила в мае.

Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Украина выполнила все текущие требования МВФ, потому переговоры относительно предоставления второго транша с высокой вероятностью будут успешными.

Опрошенные УНИАН эксперты также отметили, что Украина имеет высокие шансы получить второй транш кредита МВФ.

Возобновление сотрудничества с МВФ «разморозило» ряд программ для Украины с международными финансовыми организациями. В частности, Всемирный банк увеличил объем финансирования программ в Украине в 2014 году до 1,5 млрд долл.

По оценкам экспертов, общий объем кредитов от международных кредиторов и доноров в 2014 году составит около 13 млрд долл.

Напомним, что в апреле министр финансов оценивал объем платежей по внешним долгам Украины до конца года в 9 млрд долл. По его словам, эти средства правительство привлечет на внешних рынках.