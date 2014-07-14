Межбанк закрылся долларом по 11,73 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8500, к 12:00 сузился спрэд 11,7000/11,7100. К закрытию торгов ценовые уровни установились на отметках 11,6900/11,7300.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3408/0,3452, к 12:00 цены снизились 0,3406/0,3413. К закрытию торгов цены откатились к уровням 0,3407/0,3414. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,3125 (+0.1695).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3598/1,3638. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 15,8475/16,0540, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 15,9439/15.9616. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились назад 15,9303/15,9888.