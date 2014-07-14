Фонд гарантирования не будет возмещать неустойки банков по просроченным вкладам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не будет возмещать вкладчикам неустойки банков по просроченным вкладам в проблемных банках, сообщил в комментарии УНИАН заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик.

Напомним, что 2 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно ответственности банка за нарушение условий договора по банковскому вкладу (№2202), согласно которому банк, не возвращающий вклад по требованию вкладчика, обязан выплачивать неустойку в размере 1% от суммы вклада за каждый день просрочки.

«Законом определено, что фонд гарантирования возмещает тело депозита и проценты, начисленные на дату введения временной администрации. Проценты, начисленные после этой даты, а также другие требования, вкладчик может заявить как кредитор четвертой очереди. Что касается пени, то такое законом даже не предусмотрено», - сказал Оленчик, отвечая на вопрос, будет ли фонд гарантирования возмещать вкладчикам неустойки проблемных банков по просроченным вкладам.

Представитель фонда сказал, что пока сложно представить реализацию этого механизма на практике, поскольку любой человек может заявляться как кредитор и выставлять свои требования к проблемному банку, но до четвертой очереди кредиторов, в которую возможно удовлетворение таких требований, как правило, дело не доходит. «По нашему опыту, как правило, до четвертой очереди дело не доходит. Более того, очень низкий процент выполнения требований кредиторов третьей очереди. А все, что выше 200 тыс. грн возмещения, вкладчик может получить только как кредитор в своей очереди», - пояснил он.

Оленчик подчеркнул, что проблема возникла в связи с тем состоянием, в котором фонд получает банк. «Закон, который принимался в 2012 году, предполагал, чтобы проблемы банка выявлялись на ранней стадии, и банк передавался нам, как неплатежеспособный, тоже на ранней стадии. Не могу похвастаться, что за эти годы что-то кардинально изменилось», - сказал он.

Представитель фонда напомнил, что «по опеку» фонда банк попадает только после признания банка неплатежеспособным, что относится к компетенции Национального банка Украины. «Мы получаем постановление и на следующий день заходим в банк. Отслеживать риски в деятельности этого банка и принимать решение о признании его проблемным или неплатежеспособным относится к компетенции Нацбанка», - сказал он.

Оленчик также отметил, что привлекать внимание регуляторов к проблемным банкам могут сами вкладчики. «В последние три месяца появилась мода на уличные акции вкладчиков, инструменты уличного давления. Я бы рекомендовал суды, чтобы вкладчики подавали в суд на банк и решали проблему в правовом поле», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране и девальвация гривни способствовали значительному оттоку вкладов из банков. В частности, по оценкам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, отток депозитов физлиц из украинских банков в январе-мае 2014 года составил 20%, при этом банки с российским капиталом потеряли более 50% депозитов.

С начала года Фонд гарантирования вводил временную администрацию в 11 банков, в том числе 2 крупных банка - «Брокбизнесбанк» и «Форум», а также «Старокиевский банк», «Меркурий», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Реал Банк», банк «Даниэль». В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и «Даниэль» проводится процедура ликвидации.

Вкладчики банков, в которых осуществляется временная администрация или ликвидация, получают возмещение по своим вкладам через Фонд гарантирования, включая сумму вклада с процентами, начисленными на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн. Фонд не возмещает средства владельцам сберегательных сертификатов на предъявителя, вкладов в банковских металлах и вкладов, превышающих размер гарантированного возмещения.

В последнее время участились акции протеста и публичные коллективные жалобы вкладчиков в НБУ об отказе ряда банков выполнять свои обязательства перед вкладчиками в части своевременного возврата вклада, и в отношении этих банков процедуры временной администрации или ликвидации не проводятся.