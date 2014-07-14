Геральдическая палата Украины представила обновленный дизайн гривни
16:30, 14 июля 2014Финансы
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На сайте Геральдической палаты Украины обнародовали дизайн нового оформления украинской гривни.
Дизайн 5-гривневой банкноты / Геральдическая палата
Планируется замена купюр номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен. Однако, точная дата этой замены пока не известна, передает Эспресо.
Читайте такжеНацбанк объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривныПредполагают, что 1 и 2-гривневые банкноты планируют выпускать в форме монет.
Также на сайте не представлено изображение купюры в 500 гривень. Когда новые деньги введут в обращение, пока неизвестно.
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