НБУ больше не будет отключать банки от валютного межбанка

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) со ссылкой на постановление регулятора №360, которым изменяются правила работы системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.

НАБУ сообщает, что еще в мае выступила с инициативой об отмене нормы, согласно которой НБУ мог отключить банк от валютного межбанка в случае обнаружения в его деятельности операций, приводящих к дестабилизации межбанковского валютного рынка, поскольку в нормативных документах НБУ нет четкого определения «дестабилизации межбанковского валютного рынка» и перечня критериев дестабилизирующих операций.

По мнению ассоциации, такая нормативная неопределенность может стать причиной субъективности принимаемых решений об ограничении работы банков в системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк подтвердил сообщение НАБУ о доработке правил функционирования системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины. «Отменена норма, которая предусматривала ограничения работы банков, манипулирующих объемом торговли или курсом иностранной валюты в этой системе. Указанное решение принято с учетом того, что проведение монетарной политики в условиях перехода к инфляционному таргетированию предусматривает временное применение административных рычагов влияния на валютный рынок», - сообщил регулятор на официальном сайте и отметил, что такое решение будет способствовать созданию прозрачных условий работы межбанковского валютного рынка Украины.

Также Нацбанк сообщил об изменении порядка торговли иностранной валютой, в частности, о дополнении перечня документов, подтверждающих источники происхождения гривни для покупки валюты нерезидентами, что позволит гражданам, выезжающим на постоянное место жительства за рубеж, покупать валюту за счет средств со счетов, открытых до получения статуса нерезидента.

По информации НБУ, постановление №360 вступает в силу со дня его официального опубликования, которое ожидается 22 июля в издании «Официальный вестник Украины».

Напомним, в конце мая Нацбанк принял решение о проведении проверок 8 банков по валютному законодательству и на время проверки приостановил доступ этих банков к системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины, объясняя свои действия дестабилизирующим влиянием уровня обменных курсов гривни, применяемых этими банками, что формирует негативные ожидания о будущей курсовой динамике гривни.

До этого с начала года Нацбанк дважды отстранял ряд банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, в частности, 8 банков в конце февраля и 14 банков в середине апреля.

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Как сообщал УНИАН, в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций, но одновременно ужесточил меры к валютным спекулянтам.

По информации НБУ, данная мера призвана стабилизировать рыночные ожидания обменного курса гривни и способствовать принятию более взвешенных управленческих решений субъектами валютного рынка.

Напомним, что глава НБУ Валерия Гонтарева в одном из первых заявлений после назначения сообщила, что НБУ намерен провести постепенную либерализацию валютного рынка страны в ближайшей перспективе.