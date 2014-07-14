В Нацбанке говорят, что не планируют менять дизайн гривни

Национальный банк Украины не планирует в ближайшее время менять дизайн национальной денежной единицы Украины - гривни, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

«Национальный банк не планирует в ближайшее время менять дизайн национальной денежной единицы - гривни», - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос о намерениях регулятора изменить дизайн купюр, о чем сегодня сообщили в ряде СМИ со ссылкой на эскизы компании "Геральдическая палата Украины" по проекту замены купюр национальной валюты номиналом 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.

Напомним, что в сентябре 1996 года в Украине проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и одна гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.