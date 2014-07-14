"Банк Первый" ввел ограничения на снятие наличных

Входящий в группу небольших "Банк Первый" (Киев) ввел ограничения на снятие наличных по своим платежным картам на уровне 100 гривен в сутки.

«Правление банка приняло решение о введении ограничения на снятие наличных по картам на уровне 100 гривен в сутки», - сообщили УНИАН в контакт-центре финучреждения.

Кроме того, "Банк Первый" ограничил расчеты платежными картами в торгово-сервисных сетях суммой 1 тыс. грн в сутки, а также лимит на расчеты картами банка в интернете установлен на уровне 400 гривен в сутки.

Представитель банка отметил, что ограничения связанны с временными трудностями банка и правление делает все возможное для их преодоления.

Справка УНИАН. «Банк Первый» работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по размерам активов по классификации НБУ. По данным регулятора, основным акционером финучреждения является «Банк Грузии» владеющий 18,3950% акций банка.