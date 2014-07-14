В Луганской области в результате боевых действий обесточены две шахтоплощадки - ДТЭК

22:58, 14 июля 2014
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В Луганской области в результате боевых действий обесточены две шахтоплощадки – в городах Свердловск и Червонопартизанск.

шахта / pr.kharkov.ua


Об этом УНИАН сообщили в компании ДТЭК, которой принадлежат данные шахтоплощадки.

Согласно сообщению, две шахтоплощадки обесточены из-за повреждения высоковольтного кабеля 110 кВ в результате взрыва в Свердловском районе, где ведутся боевые действия.

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Инцидент произошел сегодня, 14 июля, в 15.54. Из-за отсутствия электроэнергии на шахтоплощадках Должанская – Капитальная (ДТЭК шахтоуправление «Свердловское») и Красный партизан (ДТЭК шахтоуправление «Червонопартизанское») отключились вентиляторы главного проветривания, насосы, откачивающие воду из горных выработок, а также другое оборудование. В действие был немедленно введен план ликвидации аварии. Проводилась эвакуация 278 шахтеров второй смены. 

Оперативно были вызваны подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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