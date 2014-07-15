Доллар подорожал на 7 копеек

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 11,6500/11,8000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,3390/0,3434. Котировки по евро-гривне снизились – 15,8510/16,0550.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3607/09 (понедельник - 1,3610/12).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8500, к 12:00 сузился спрэд 11,7000/11,7100. К закрытию торгов ценовые уровни установились на отметках 11,6900/11,7300.