Китай и Индия выиграли спор у США в рамках ВТО

Индия и Китай выиграли у США спор в рамках ВТО, которая установила, что США нарушили правила применения импортных пошлин в отношении стали и солнечных батарей, экспортируемых из этих стран, пишет "Прайм" со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, решения всемирной торговой организации, принятое после двухлетних разбирательств, положит конец попыткам США использовать пошлины как "карательную меру".

Читайте такжеЕвросоюз призвал ВТО решить вопрос очередных запретов в России

Американская сторона утверждала, что компенсационные таможенные пошлины вводятся из-за скрытого субсидирования предприятий правительством. ВТО постановила, что США не смогли доказать свои подозрения.

Министерство торговли Китая уже отреагировало на решение ВТО, призвав США "уважать принятое решение, прекратит злоупотреблять влиянием на торговлю и вести справедливую конкуренцию".