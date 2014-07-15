Глава фискальной службы рассказал о коррупции среди таможенников и налоговиков

Уровень правонарушений и коррупционных преступлений среди таможенников гораздо выше, чем у налоговиков, в связи с чем необходимо уделить больше внимание реформированию таможенной структуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на антикоррупционном форуме заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

"Анализ свидетельствует о том, что при сопоставлении общего количества сотрудников налогового и таможенного направления деятельности уровень правонарушений среди таможенников на четверть выше, чем у налоговиков, а что касается коррупционных преступлений - в два раза", - заявил Билоус.

Он отметил, что таможенная служба в составе фискальной службы будет полностью реформирована, что касается кадров и системы в целом. По его словам, в первую очередь работа на сегодняшний день направлена на устранение коррупции на таможне посредством минимизации контактов таможенников и субъектов внешнеэкономической деятельности.

"Стратегически мы будем разрабатывать такие методы: во-первых, сокращение человеческого фактора на таможне, во-вторых, ускорение таможенного оформления, в-третьих, увеличение комфорта таможенникам и субъектам внешнеэкономической деятельности", - отметил глава фискальной службы.

Он также подчеркнул, что в случае налаживания эффективной работы таможни, можно рассчитывать на стабильные поступления в бюджет.

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"Эффективная работа таможни это возможность сохранить наполненность государственного бюджета. Сегодня в условиях сокращения экономики таможня имеет большие скрытые резервы, которые могут быть направлены на обеспечение стабильности государственного бюджета", - сказал Билоус.

Как сообщал УНИАН, ранее Билоус заявлял, что таможенный департамент в фискальной службе будет кардинально реформирован. В частности, наибольшее внимание будет уделено подразделению по борьбе с контрабандой.