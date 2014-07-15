В Украине за 5 месяцев экспорт товаров превысил импорт на $525 млн

Позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-мая 2014 года составило 524,5 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,372 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, за первые 5 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 5,1% - до 24,198 млрд долл., импорт - на 18%, до 23,673 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2014 года составил 1,02 (в январе-мае 2013 г. – 0,88).

По итогам мая по сравнению с предыдущим месяцем количество стран - партнеров Украины по внешнеторговым операциям выросло на 3 страны, до 204 стран.

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Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Египет на 41,9%, Польшу - на 21,6%, Италию - на 10,9%, Германию - на 10,7%, Китай - на 9% и Венгрию - на 3%. Одновременно сократился экспорт в Россию на 23,9%, Индию - на 7,7% и Турцию - на 5,2%.

На снижение экспорта в январе-мае на 1,308 млрд долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно повлияло снижение поставок вагонов железнодорожных или трамвайных на 82,8%, проката черных металлов на 12,5%, удобрений минеральных или химических, азотных на 45,5%, труб из литейного чугуна и черных металлов на 37,9%, кокса и полукокса из каменного угля на 41,7%.

Импорт за указанный период снизился на 5,205 млрд долл. в результате снижения поставок легковых автомобилей на 51,8%, природного газа на 14,7%, проката черных металлов на 43,2%, каменного угля на 30,7%, тракторов на 45,9%, удобрений минеральных или химических, содержащих два или три питательных элемента на 43,5%.

Как сообщал УНИАН, позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-апреля 2014 года составило 350,6 млн долл., в то время, как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,191 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.